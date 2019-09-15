"Выложить на стол план атак", – сенатор США о давлении на Иран

Как считает сенатор США, для пресечения деятельности Ирана нужны более реальные действия

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что США следует подготовиться к ударам по нефтяной инфраструктуре Ирана в том случае, если он не прекратит провокационную деятельность и будет наращивать обогащение урана. Об этом она написал на своей странице в Twitter.

"Настало время, когда США должны выложить на стол план атак на нефтяные мощности Ирана, если он продолжит провокации или будет наращивать обогащение урана", – написал законодатель.

По его мнению, "Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока последствия не станут для него более реальными, такими, как нападение на его нефтеперерабатывающие заводы, это сломит режиму хребет".

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Грэм отметил, что йеменские мятежники-хуситы нанесли с использованием беспилотников удары по НПЗ Саудовской Аравии при иранской поддержке.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, он стремится к обладанию ядерным оружием и доминированию в регионе", – написал сенатор.

Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп по-прежнему готов к переговорам без предварительных условий с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Кроме этого, США намерены вводить санкции в отношении всех, кто закупает иранскую нефть или же взаимодействует с Корпусом стражей исламской революции.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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