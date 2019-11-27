Выполнение Минских договоренностей: в Госдепе заявили, что США продолжат давление на Россию

Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги на пути к миру и реформам, - заявил Госдеп

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Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами намерены продолжать оказывать давление на Россию в вопросе выполнения ею Минских договоренностей. Это следует из распространенного заявления главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это будет первым шагом на пути к полному восстановлению территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ, включая ее территориальные воды", — сказано в документе.

Помимо этого Ортэгус отметила, что в преддверии встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), которая должна состояться 9 декабря в Париже, США "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

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"В последние недели президент Украины Владимир Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги на пути к миру и реформам, в числе которых дипломатическое взаимодействие для содействия мирному процессу, разведение сил на линии соприкосновения, укрепление верховенства закона, создание более здорового инвестиционного климата и модернизация оборонного сектора Украины. США одобряют проведение Украиной реформ, необходимых для ее безопасности и процветания в долгосрочной перспективе. США поддерживают Украину в ее продвижении в мирных переговорах", — добавила Ортэгус.

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Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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