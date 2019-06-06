Высокопоставленный американский политик хочет видеть Трампа в тюрьме
Демократ отметила, что не хочет импичмента американского лидера
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частной беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа в тюрьме. Об этом сообщили источники в Конгрессе США.
При этом Пелоси отметила, что не хочет импичмента Трампа.
"Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме", – заявила политик, занимающая третий по значимости пост в американской государственной иерархии.
Ранее сообщалось, что представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США не исключают возможности начала импичмента американского президента Дональда Трампа.
Также мы писали, что Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.
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