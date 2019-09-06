От Трампа ушел еще один его высокопоставленный соратник

Джейсон Гринблатт / Фото: AFP

Спустя два месяца после отставки министра труда США Александра Акосты, администрацию американского президента Дональда Трампа покинул еще один высокопоставленный чиновник.

На этот раз свои полномочия решил сложить спецпредставитель США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт, который считается главным архитектором мирного урегулирования между Израилем и палестинцами.

О его отставке Трамп сообщил на своей странице в Twitter 5 августа.

"Спустя почти три года работы в моей администрации, Джейсон Гринблатт уходит работать в частный сектор. Джейсон был верным и отличным другом, а также фантастическим адвокатом. Его преданность Израилю и стремлению к миру между Израилем и палестинцами не будут забыты. Мы будем за ним скучать. Спасибо Джейсон!" – написал президент.

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Разработанный Гринблаттом план в Белом доме назвали "шансом, который представляется раз в столетие". Сам он утверждает, что это является своеобразным "видением для достижения мира".

Он должен быть обнародован после досрочных парламентских выборов в Израиле, назначенных на 17 сентября.

Напомним, это уже не первая отставка в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил в отставку главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

Кроме того, Трамп уволил главу Секретной службы Рэндольфа Аллеса и директора координирующей работу американских спецслужб Национальной разведки Дэна Коутса.

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