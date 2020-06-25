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Выстрел в голову: стало известно, как погиб сын Никиты Хрущева

25 июня, 15:52

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Полиция штата Род-Айленд закрыла расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева

Сын экс-генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, тело которого обнаружили в его доме в США на прошлой неделе, вероятнее всего покончил с собой.

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Об этом, как передает агентство The Associated Press, сообщили патологоанатомы после судебно-медицинской экспертизы, отметив, что причиной смерти стал выстрел в голову.

"Никаких следов насилия (на месте смерти Хрущева. – Ред.) обнаружено не было", – заявил майор полиции Тодд Паталано.

Правоохранитель уточнил, что сын бывшего советского лидера погиб 18 июня. Тело 84-летнего мужчины обнаружила в их доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд, его супруга Валентина Голенко. Прибывшие полицейские констатировали смерть Хрущева.

Сергей Хрущев
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Сергей Хрущев / Фото: Flickr

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Паталано сообщил, что на данный момент уголовных обвинений в смерти мужчины не предъявляли, а само расследование обстоятельств его гибели закрыто.

По словам Голенко, предварительная дата похорон ее мужа назначена на октябрь, но пандемия коронавируса может внести свои коррективы. Хоронить его будут в Москве.

Напомним, что Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1991 году, будучи ученым-ракетостроителем, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете. Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.

Несколько лет назад он заявил, что ни СССР, ни современная Россия и близко не сравнятся по мощи с США.

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Также ранее он назвал правильным решение своего отца присоединить Крымский полуостров к УССР и объяснил причины такого поступка.

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