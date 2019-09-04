Выводы о пожаре на судне в США могут быть готовы через 10 дней

Судно Conception. Фото: twitter.com/KTLA

Предварительные результаты расследования дела о пожаре 2 сентября на прогулочном судне Conception, жертвами которого стали 34 человека, могут быть известны примерно через 10 дней. Об этом сообщила на встрече с журналистами в офисе шерифа округа Санта-Барбара представитель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хомеди.

"Я совершенно уверена в том, что мы выясним причину возгорания, — сказала она. — Обычно на такого рода расследование требуется от 12 до 24 месяцев, но предварительные результаты могут быть готовы уже через 10 дней". "Мы намерены побеседовать с выжившими при катастрофе членами экипажа, с владельцами прогулочного судна, со спасателями, участвовавшими в тушении пожара, а также ознакомиться с документами о техническом состоянии судна и о наличии там противопожарных средств", — пояснила она.

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Сигнал бедствия с прогулочного судна Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в понедельник. На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 метра, над водой видна его носовая часть.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.

Ранее сообщалось, что спасатели достали тела 25 погибших.

Пожар вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США на 23-метровом судне 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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