Выживание в шатдаун по-американски: шеф-повар начал спасать госслужащих в США
В Вашингтоне открылось бесплатное кафе для госслужащих, где им не надо платить за обед
Известный американский ресторатор, обладатель двух мишленовских звезд и номинант на Нобелевскую премию мира Хосе Андрес на один день открыл в центре Вашингтона необычное кафе, в котором госслужащие и их родные могут бесплатно пообедать.
С самого утра возле кафе выстроилась огромная очередь, в самом конце которой стоит жительница Вашингтона Сабрина Ворза. Ей не платят зарплату с 22 декабря – с самого начала так называемого "шатдауна".
Она работает в авиации, и когда Сабрина вновь выйдет на работу, зависит лишь от президента США и Конгресса. Пока они не могут принять бюджет, 800 тыс. чиновников сидят дома без зарплаты или работают даром. Поэтому известный ресторатор Хосе Андрес решил поддержать их и организовал на один день такое необычное кафе.
"Мы видим, что уже развивается гуманитарный кризис. Мы видим матерей, семьи, которые не знают, что будут есть, потому что не могут оплатить счета", – говорит он.
Меню заведения скромное, однако учтены вкусы как мясоедов, так и вегетарианцев. Единственное условие предъявить свое удостоверение чиновника на входе. Внутри места немного, но блюда можно взять с собой.
Организаторы впустили съемочную группу "Сегодня" в кафе, но строго запретили отвлекать внимание посетителей от обеда. Поэтому пообщаться с ними можно лишь на выходе.
Крейг Макдональд получил на обед томатный суп и сэндвич с мясом, сыром и яйцом. Он работает клерком в суде, но уже около месяца вынужден работать без зарплаты. Поэтому, сегодня он может пообедать без мысли об оплате чека.
Пришел за своей порцией супа и Джон. Хоть он и улыбается, но все же признает, что жить во время шатдауна стало тяжко – чтобы оплатить арендную плату за жилье ему приходится занимать деньги.
Немало посетителей от интервью отказались – стесняются. Некоторые даже скрывают лицо, чтобы их не узнали.
А тем временем самый затяжной за всю истории США бюджетный кризис продолжается.
Напомним, по подсчетам экспертов, приостановка работы правительства будет опускать показатели роста экономики страны примерно на 0,1% каждую неделю.
Как мы уже писали, по словам президента Дональда Трампа, возобновить работу правительства можно в течение 15 минут – если демократы согласятся поддержать финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
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