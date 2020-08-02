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Взлом знаменитостей в Twitter: аккаунты Маска, Обамы и Гейтса украл подросток

2 августа, 09:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Киберпреступники украли данные 130 аккаунтов в соцсети

Американские правоохранители выдвинули обвинения первому подозреваемому во широкомасштабном взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter в середине июля.

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Как сообщает The New York Times, в кибератаке обвиняется Грэм Кларк из города Тампа, штат Флорида. Сейчас он арестован и ему предъявлено 30 пунктов обвинения, включая мошенничество.

Несмотря на то, что ему еще 17 лет, его будут судить как совершеннолетнего.

Фото: Hillsborough County Sheriff's Office

Следователи раскрыли личности двух сообщников Кларка – это 22-летний американец Нима Фазели из Флориды и 19-летний Мейсон Джон Шеппард из Великобритании.

В целом кибербанда получила доступ к 130 аккаунтам в соцсети. Их жертвами стали основатель Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст, основатель Amazon Джеф Безос, экс-президент Барак Обама и другие.

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Мошенники разместили на их страницах сообщения с призывом присылать им биткоины, чтобы получить назад двойной объем криптовалюты. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно.

Считается, что таким образом преступники обогатились на сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов.

После взлома Федеральная торговая комиссия США объявила о начале проверок в отношении Twitter, пригрозив компании крупными штрафами.

А президент США Дональд Трамп, который считается одним из ярых фанатов микроблогов, сообщил, что не станет уходить из Twitter даже после взлома.

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