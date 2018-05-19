Взрыв на химическом заводе в США: пострадали 20 человек, один пропал без вести

Взрыв произошел утром на химическом заводе, расположенном рядом с городом Хьюстон

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел в субботу утром на химическом заводе, расположенном рядом с городом Хьюстон (штат Техас), и последующего пожара. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Один человек числится пропавшим без вести. Причина инцидента не сообщается.

Напомним, в марте Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе.

"Это частная компания. Речь идет о взрыве, не о пожаре. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжело раненых", – сообщила пресс-секретарь пожарной службы Центральной Богемии Владимира Керекова.

Напомним, 18 октября 2017 года рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

В баварском городе Эльтманн же в мае прошлого года произошел взрыв на заводе по изготовлению комплектующих для автомобилей.