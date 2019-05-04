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Взрыв на химзаводе в Иллинойсе: появились подробности

4 мая, 09:59

В настоящее время пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии

По меньшей мере четыре человека пострадали при взрыве на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк американского штата Иллинойс. Об этом в субботу сообщила газета "Чикаго трибьюн" со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи.

По данным газеты, все пострадавшие были доставлены в больницы. В настоящее время пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва.

Отмечается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.

Ранее сообщалось, что американская полиция задержала трех 16-летних подростков по подозрению в сговоре с целью взорвать бомбу в школе.

Полицейские прибыли в школу на острове Лонг-Айленд из-за вызова администратора. Ученики рассказали ему об услышанном в школьном автобусе разговоре сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.

Американским подросткам были предъявлены обвинения в сговоре. После проведения обысков в домах подозреваемых полицейские обнаружили книгу, содержащую информацию, как самостоятельно собрать бомбу.

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Тег США, взрыв, завод

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ТАСС

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