Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского

Такой запрос со стороны Трампа может оказать влияние на другие аспекты отношений США и Украины

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер во время дачи показаний в Конгрессе в связи с импичментом президента США Дональда Трампа заявил, что телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля производил обескураживающее впечатление.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Волкер пояснил, что по прочтении записи разговора двух президентов он был удивлен, поскольку не ожидал, что в беседе возникнет тема семьи Байденов и расследования их деятельности.

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"Когда вы просите президента Украины работать с генпрокурором США по этому делу и все это изучить, то, как вы видите и как это и случилось (такое развитие событий. – Ред.), производит взрывной эффект в нашей (США. – Ред.) внутренней политике", – сказал Волкер, согласно стенограмме, выдержки из которой цитирует CNN.

По его словам, такой запрос со стороны Трампа может оказать влияние на другие аспекты отношений США и Украины.

"Это вновь создает проблемы со всем, что мы пытаемся сделать для развития двусторонних отношений, для укрепления нашей поддержки Украины, для укрепления позиций против России. А теперь все это забуксовало (в связи. – Ред.) с внутренними политическими распрями в США, с внутренними политическими событиями, которые бросают тень на (отношения с Украиной. – Ред.). И я думаю, это крайне неудачно для нашей политики в отношении Украины", – отметил он.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что именно Волкер, Сондленд, а также министр энергетики США Рик Перри занимались американской политикой в отношении Украины. В то же время Госдепартамент, включая госсекретаря Майка Помпео, получил указание не вмешиваться и не препятствовать их работе.

Поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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