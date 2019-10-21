Взрывы в Новом Орлеане: взорвали краны над смертельной стройкой (видео)

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Взрывы прозвучали в центре Нового Орлеана. Там взорвали два строительных крана, возвышающиеся над недостроенным отелем. Металлические гиганты, по 80 и 90 метров высотой могли упасть, поэтому их решили избавиться. Неделю назад в здании случился обвал. Около двух десятков строителей пострадали, а три человека погибли. Впрочем, спасателям удалось извлечь лишь одно тело. Достать других из-под завалов не могли из-за опасности нового обрушения и нестабильности кранов.

"Сейчас мы в большей безопасности, чем были в течение последних восьми дней. После подрыва переходим к следующему этапу поиска и извлечения жертв этого здания. Попробуем сделать это как можно скорее" – заявила Латойя Кентелл, городская глава Нового Орлеана.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в США произошло обрушение высотного здания на стройке в центре Нового Орлеана, где возводили новый отель. Как стало известно, на момент обрушения на стройплощадке находились более 100 рабочих. В итоге погиб один их них. Кроме того, еще сообщалось о 18 пострадавших.

А еще раньше, в июле мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная Каролина. Под руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.

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