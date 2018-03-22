"Я бы заставил его визжать": Трамп ответил на нападки Байдена

Президент США разозлился на бывшего вице-президента, который заявил, что "начистил бы ему рожу"

Президент США Дональд Трамп озлобился на бывшего вице-президента Джо Байдена, который заявил, что "начистил бы рожу Трампу, если бы они были в старшей школе".

На такое заявление Байдена Трамп отреагировал на своей странице в социальной сети.

"Безумный Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На самом деле он слаб, и ментально, и физически, и он уже второй раз грозит мне физической расправой. Он меня не знает, но в драке он бы быстро и жестко упал, и я бы заставил его визжать", – написал Трамп.

Напомним, Байден заявил, что "начистив бы рожу" президенту Дональду Трампу за его грубые высказывания о женщинах, если бы это случилось в школьные годы.

Это уже не первое заявление Байдена, адресованное Трампу о его безобразном сексуальном поведении. Он уже отмечал, что "завел бы Трампа за спортзал" во время избирательной кампании Хиллари Клинтон в Пенсильвании.

Тем не менее, экс-вице-президент повторил свое высказывание во время митинга в Университете Майами по борьбе с сексуальным насилием в кампусах высших учебных заведений США.

Ранее сообщалось, что звезда порнофильмов решила рассказать "всю правду" про Трампа.

Ранее мы писали, что появились новые доказательства разлада между Трампом и его женой Меланией.