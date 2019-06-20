Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Я хочу дружить с Россией: Трамп проведет встречу с Путиным

20 июня, 05:44

Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет – Трамп

Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников
Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке. Такое заявление глава американской администрации сделал в интервью телеканалу Fox News Channel.

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. — Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20".

Трамп также отметил, что ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала "охота на ведьм", имея в виду расследование инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. "У нас будут хорошие отношения с Россией, и у нас будут хорошие отношения с Китаем. Это очень важно", — подчеркнул американский лидер.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп с Путиным будет говорить об Украине, если встретятся на саммите "Большой двадцатки". Он также напомнил, как американский лидер отказался от встречи с хозяином Кремля на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Аргентине из-за нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, встреча, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Я хочу дружить с Россией: Трамп проведет встречу с Путиным". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Как мужчины убивают своих жен

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

В Запорожье избили священника за просьбу выключить радио

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

В ПЦУ предупредили Филарета, что готовы отлучить его от церкви

Археологи вскрыли гробницу фараона: «уникальная находка»

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Как перестать потеть

Как восстановить печень
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь