"Я решила выжить": в США 108-летняя старушка победила коронавирус

На век американской долгожительницы припало две пандемии

В США 108-летняя американка победила коронавирус, став самой великовозрастной пациенткой в штате Нью-Джерси, которой это удалось.

Как сообщает CNN, для Сильвии Голдшолл это стало уже второй пандемией на ее веку – в 1918 году, когда ей было лишь семь лет, она заразилась "испанкой". Тогда пандемия испанского гриппа унесла жизни более 50 млн человек во всем мире.

"Я пережила все, потому что решила выжить", – считает Сильвия.

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Всю свою жизнь женщина прожила в нью-йоркском Бронксе, но в 2010 году поселилась в доме престарелых Allendale Community for Senior Living в городе Аллендейл, штат Нью-Джерси.

В прошлом месяце она сдала позитивный тест на COVID-19, но позже стало известно, что она поправилась.

Ее победу над коронавирусом даже отметил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

"Потрясающая жизнь, потрясающая сила духа и потрясающая демонстрация стойкости. Сильвия, мы шлем вам самые лучшие пожелания и долгих вам лет жизни", – написал он в Twitter.

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Напомним, что старейшей пациенткой в мире, которая победила коронавирус, считается 113-летняя Мария Браньяс из Испании.

А 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета стал самым пожилым бразильцем, который поборол коронавирус.

А историю другой великовозрастной победительницы коронавируса вы можете узнать в видеосюжете:

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