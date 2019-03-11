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Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи

Сегодня, 00:43

Инцидент был результатом "человеческой ошибки", поэтому животное усыплять не будут

Фото: Pixabay
Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/592/f28/5c8592f28992f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/592/f28/5c8592f28992f.jpg США Инцидент был результатом «человеческой ошибки», поэтому животное усыплять не будут

В зоопарке американского штата Аризона ягуар напал на посетительницу, которая решила сделать селфи возле его вольера в нарушение правил безопасности. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел 9 марта. Женщина пересекла специально установленный барьер, подошла к вольеру и попыталась сфотографироваться с животным. Однако ягуар напал на посетительницу через ограждение, оставив глубокие раны на ее руках.

Директор зоопарка Микки Оллсон сказал, что "невозможно исправить" людей, которые нарушают специально установленные барьеры. Ранее этот ягуар уже нападал на посетителя, который также подошел близко к вольеру. Последний инцидент был результатом "человеческой ошибки", поэтому животное усыплять не будут.

В декабре в зоопарке Северной Каролины лев выбрался из вольера и растерзал одну из сотрудниц.

Напомним, в прошлом году в американском городе Берлингтон в штате Северная Каролина сотрудница центра по содержанию животных стала жертвой нападения выбравшегося из вольера льва.

Мы также писали о случае в Тернопольской области, где лев напал на ребенка на территории одного из развлекательных комплексов.

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Тег хищник

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