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Японский грузовладелец заявил об артиллерийском обстреле танкера в заливе Омана

14 июня, 11:53

Первая атака произошла в то время, когда танкер проходил по Оманскому заливу вблизи Ормузского пролива

Фото Mainichi
Фото Mainichi.

Президент компании Kokuka Sangyo, чей груз перевозился на пострадавшем в Оманском заливе танкере Kokuka Courageous, Ютака Катада сообщил, что судно подверглось артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщает Mainichi. Ранее СМИ сообщали, что речь может идти о подрыве судов на минах или даже торпедной атаке.

На пресс-конференции Ютака Катада сообщил, что компания получает информацию о случившемся с интервалами 10–20 минут. В то же время он не смог объяснить, что именно случилось с танкером.

"У нас остаются вопросы, почему один из наших танкеров стал целью, и мы в гневе от того, что жизни членов нашей команды оказались под угрозой", - сказал он.

В соответствии с заявлением Kokuka Sangyo, первая атака произошла в то время, когда танкер проходил по Оманскому заливу вблизи Ормузского пролива. Как утверждает компания, машинное отделение корабля загорелось после того, как было поражено "чем-то похожим на артиллерийский выстрел". Членам экипажа удалось потушить пожар. Около трех часов танкер дрейфовал, после чего вновь подвергся нападению. На этот раз взрыв прогремел ближе к носу судна. Вслед за этим экипаж высадился на спасательные плоты и был эвакуирован проходившим мимо судном.

Как отметил представитель компании, ранее на танкерах Kokuka Sangyo вместе с экипажем находились группы вооруженных охранников на случай пиратских нападений. Однако в связи с тем, что в последние годы риск нападений снизился, от услуг служб безопасности компания отказалась.

"Даже если бы у нас были охранники, они мало что могли бы сделать, если танкеры подверглись артиллерийскому обстрелу", – заявил представитель Kokuka Sangyo.


Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

При этом постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США в причастности к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Однако,американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, по их утверждению, запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе.

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Тег Иран, США, атака, танкер, Оманский залив

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