Японский министр призвал сделать защиту окружающей среды "сексуальной"

Коидзуми заявил, что хочет, чтобы Япония сделала больше в отношении климата

Фото:REUTERS/Issei Kato

Министр охраны окружающей среды Японии, Синдзиро Коидзуми, пообещал мобилизовать молодежь Японии на борьбу с изменением климата, сделав ее "сексуальной" и "веселой".

Коидзуми выступил накануне климатического саммита Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где активисты планируют выразить протест против новых угольных электростанций в Японии.

"В политике так много вопросов, иногда скучных. В решении такой масштабной проблемы, как изменение климата, это должно быть весело, это должно быть круто. Это даже должно быть сексуально", — сказал Коидзуми на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы стремимся к созданию общества без углерода, и мы готовы внести свой вклад в борьбу с изменением климата", — сказал он.

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Коидзуми сказал, что находится в Нью-Йорке, чтобы больше узнать о состоянии переговоров по глобальным выбросам парниковых газов и встретиться с японскими студентами. Он говорил вместе с Кристианой Фигерас, архитектором Парижского соглашения 2015 года по климату.

"Остальному миру надлежит объединиться, чтобы поддержать Японию, а также другие азиатские страны, чтобы выйти за рамки угля. Мы должны приложить экстраординарные усилия, которые будут благоприятствовать новым видам топлива", — сказала Фигерас, коста-риканский дипломат, который сейчас возглавляет Миссию 2020, кампанию по ускорению климатических действий.

Коидзуми заявил, что хочет, чтобы Япония сделала больше в отношении климата, ссылаясь на роль его страны в разработке Киотского протокола, соглашения о климате, согласованного в японском городе Киото в 1997 году.

"С тех пор мы не предпринимали решительных действий и сильного руководства, но с сегодняшнего дня, с сегодняшнего дня, мы хотим делать больше", — сказал Коидзуми, не рассказав, впрочем, подробностей.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался принять участие в саммите ООН, посвященном изменению климата.

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