YouTube шокировало зависшее над Бостоном НЛО

При приближенной съемке видно, что у объекта есть иллюминаторы

На видеохостинге YouTube появилось видео, как над Бостоном зависло гигантское НЛО. Автором ролика стал водитель, который двигался по заснеженной трассе.

На кадрах записи отчетливо виден некий летающий объект внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, как бы изучая местность. При приближенной съемке видно, что у объекта есть иллюминаторы.

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Примечательно, что тот день в западной части Соединенных Штатов прошли обильные снегопады, отчего видимость была недостаточно хорошей.

В результате в соцсетях развернулись споры. Так, опытные уфологи пока не дали своих комментариев, а скептически настроенные пользователи уверяют, что это подделка.

Ранее было опубликовано видео Пентагона, где пилоты истребителей взяли на прицел НЛО. Сотрудники Минобороны США опубликовали два видеоролика с НЛО.

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