YouTube возмутило видео, как Трамп бросил жену и сына под дождем, укрывшись под зонтом

Поступок лидера США вызвал гнев пользователей соцсетей, многие из которых отметили, что для Трампа гораздо важнее сохранить прическу, нежели здоровье своих родных

На Ютуб опубликовали видео, на котором запечатлен нелицеприятный поступок президента США Дональда Трампа: лидер страны поднялся на борт своего самолета, оставив мокнуть под дождем супругу Меланью и сына Бэррона, хотя сам при этом спрятался под зонтом.

На видеокадрах запечатлено, как Трамп идет по трапу и держит над собой зонт. За ним следует Бэррон без зонта и плаща, а после него идет Меланья, которой также нечем укрыться от осадков. Несмотря на то, что его родные уже промокли до нитки, президент США останавливается и приветствует зрителей. В это время его жена и сын успевают проскользнуть в самолет.

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Поступок лидера страны вызвал гнев пользователей соцсетей, многие из которых отметили, что для Трампа гораздо важнее сохранить прическу, нежели здоровье своих родных.

"Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок", — прокомментировал инцидент британский актер Колин Макфарлэйн.

"И это человек, на которого мы возложили ответственность за защиту наших детей", — сетует пользователь с ником NewDay.

Ранее мы писали, что появились новые доказательства разлада между Трампом и его женой Меланией.

Также в интернете появилось видео, на котором первая леди США отказалась делать совместное фото со своим мужем.