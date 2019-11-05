Йованович советовали хвалить Трампа для сохранения поста

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд предлагал ей написать слова поддержки или похвалы в адрес президента США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший посол США в Украине Мэри Йованович заявила конгрессменам, что постпред США при ЕС Гордон Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес президента США Дональда Трампа, если она хочет сохранить свою работу/

Об этом следует из стенограммы ее показаний, опубликованных комитетами палаты представителей США.

По ее словам, в конце 2018 года она от украинских официальных лиц узнала о том, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко пытаются очернить ее репутацию. Она заявила, что у них "были планы, и что они собирались сделать что-то во вред моей карьере".

"Вы подумаете, что я невероятно наивна, но я не могла себе и представить всех этих событий, которые произошли за последние пять или семь месяцев, я просто не могла их себе представить", – говорится в ее показаниях.

Реклама

Йованович заявила, что в Вашингтоне не пытались проверить подлинность каких-либо обвинений, звучавших в ее адрес, до того, как было принято решение об ее отзыве с поста.

"До сегодняшнего дня никто вообще-то не задал мне вопрос, виновна ли я во всех тех делах, которые мне приписали", – сказала она.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", — отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу в Украине в мае нынешнего года. 11 октября она даст показания в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в связи с телефонным разговором двух лидеров.

Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама