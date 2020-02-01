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Йованович уволилась из Госдепа США – СМИ

1 февраля, 03:51

Источники в Госдепе утверждают, что увольнение произошло в течение последних двух недель

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший посол США в Украине Мари Йованович, работу которой ранее похвалил государственный секретарь США Майк Помпео, ушла в отставку из Государственного департамента. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, пишет CNN.

Отмечается, что неизвестно, когда она вышла на пенсию, однако, по словам чиновника, это произошло примерно в последние две недели. Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе, ранее она была отстранена от должности посла в Украине по указу президента Дональда Трампа.

Йованович является четвертым высокопоставленным должностным лицом Госдепартамента, которые закончили свои обязанности после начала расследования по импичменту Трампа из-за давления на Украину. Предыдущие уволенные – бывший посол США в Украине Билл Тейлор, бывший специальный представитель по Украине Курт Волкер, и Майкл МакКинли – бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту президента Трампа. Как позже стало известно, ее увольнение было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа, Руди Джулиани.

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Кроме того, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала на него давление. Эти слова Йованович опровергла под присягой в Конгрессе США.

Ранее американский канал ABC сообщил, что получил аудио, на котором слышно, как якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы на тот момент посол США в Украине Мари Йованович была уволена. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес-партнеры персонального адвоката Трампа Руди Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Как известно, Йованович ушла с должности весной 2019 года, через год после описанного в СМИ разговора.

Отметим, Палата представителей Конгресса США обнародовала новые документы, предоставленные Львом Парнасом, которые содержат информацию о возможном наблюдении за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Украина и США создадут группу для расследования возможной слежки за Йованович.

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