Йованович заявила, что ее отставки добивался лично Трамп

В апреле ей было приказано вернуться в Вашингтон

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович заявили, что ее отставки весной 2019 года добивался лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. С соответствующим заявлением Йованович выступила во время дачи показаний в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома. Текст ее выступления приводит газета The New York Times.

По словам Йованович, в начале марта Госдепартамент предложил ей продолжить возглавлять американскую дипмиссию в Киеве до 2020 года, однако уже в апреле ей было приказано вернуться в Вашингтон "следующим рейсом".

"Я встретилась с заместителем госсекретаря, который рассказал мне о сокращении срока моей службы. Он сказал, что президент потерял уверенность во мне и не хочет, чтобы я продолжала работать в качестве посла, — указала Йованович. — Он добавил, что против меня была развернута кампания и что президент с лета 2018 года оказывал давление на Госдепартамент с целью сместить меня".

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Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", — отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу в Украине в мае нынешнего года. 11 октября она даст показания в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в связи с телефонным разговором двух лидеров.

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Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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