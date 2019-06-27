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Юристы Трампа не планируют блокировать показания Мюллера перед Конгрессом

27 июня, 03:19

Адвокат Трампа подчеркнул, что юридическая команда президента досконально изучила доклад Мюллера

Фото: AFP

Белый дом и Министерство юстиции США не планируют блокировать показания бывшего специального прокурора Роберта Мюллера перед комитетами Конгресса 17 июля, заявил CNN адвокат президента Дональда Трампа Джей Секулов.

"Здесь нет никаких законных шагов, которые могут быть предприняты", – отметил Секулов.

Он ожидает, что показания Мюллера будут соответствовать его докладу.

По мнению Секулова, "конечно, было бы неуместно", если бы спецпрокурор представил какие-либо новые данные в своих показаниях.

Адвокат Трампа подчеркнул, что юридическая команда президента досконально изучила доклад Мюллера, и назвал его "запутанным" и "очень трудным для понимания".

Секулов добавил, что адвокаты президента не готовятся к импичменту.

"У нас нет команды по подготовке импичмента. Я вообще не рассматриваю импичмент как угрозу", – заявил он.

Ранее стало известно, что спецпрокурор будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США 17 июля.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег Мюллер

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Интерфакс

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