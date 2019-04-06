Юристы Трампа считают незаконным запрос из Конгресса о налогах президента

Требуя предоставления налоговых деклараций, в Конгрессе преследуют исключительно политические цели

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Юристы Трампа считают незаконным запрос из Конгресса о налогах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/824/63a/5c982463a44ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/824/63a/5c982463a44ea.jpg 2019-04-06T03:05:47+03:00 США Требуя предоставления налоговых деклараций, в Конгрессе преследуют исключительно политические цели

Юристы президента Дональда Трампа направили письмо в Министерство финансов США, в котором заявили о незаконности запроса Конгресса по предоставлению сведений о налоговых отчислениях главы государства. Копию письма опубликовал телеканал CNN.

Запрос на предоставление налоговых деклараций Трампа за период с 2013 по 2018 год адресовал ранее Службе внутренних доходов председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил. Законодатель потребовал, чтобы информация была предоставлена к 10 апреля.

Как отмечается в письме представителей Трампа, Ричард Нил, требуя предоставления налоговых деклараций, преследует исключительно политические цели. "Его запрос — это очевидная попытка одной политической партии совершать нападки на официальное лицо, представляющее другую партию, чья политика и чьи речи им не нравятся", — говорится в документе.

Юристы Трампа указывают, что запрос конгрессмена Нила является незаконным и нарушает фундаментальные конституционные принципы.

Ранее Трамп, комментируя информацию об отправке указанного запроса, отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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