Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Мировые новости
  2. США

Юзеры по всему миру сообщают о проблемах в работе Instagram: какие страны пострадали

4 апреля, 03:34

Елена Кузьмич

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в субботу в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции, Италии, Турции и Бразилии.

Реклама

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (43%), у 28% возникают трудности с размещением контента, 27% пользователей жалуются на проблемы с публикацией историй.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Instagram сбой пользователи

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 4 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 4 апреля и все подробностиДругие страны
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертовДругие страны
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...