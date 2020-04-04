Юзеры по всему миру сообщают о проблемах в работе Instagram: какие страны пострадали

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в субботу в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции, Италии, Турции и Бразилии.
Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (43%), у 28% возникают трудности с размещением контента, 27% пользователей жалуются на проблемы с публикацией историй.
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