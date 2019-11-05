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Юзеры по всему миру сообщили о сбое в Snapchat

5 ноября, 05:44

Чаще всего жалобы поступают из Великобритании, Франции и США

/ Фото: Pexels

Нарушения в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдаются по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных приложений и интернет-ресурсов.

Чаще всего жалобы поступают из Великобритании, Франции и США.

По данным Downdetector, основная часть пользователей (91%) жалуется на проблемы с получением сообщений и обновлением данных. Еще 8% не могут отправить сообщение.

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Напомним, что также пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

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Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Отметим, что не так давно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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интернет США проблема пользователи Snapchat

Источник: ТАСС

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