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Юзеры по всему миру жалуются на сбой в Snapchat

10 сентября, 00:41

Уже поступила информация о более чем 12 тысячах сбоев

/ Фото: pexels.com

Сбои в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдаются в ночь на вторник по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных приложений и интернет-ресурсов.

"Поступила информация о более чем 12 тысячах сбоев. Чаще всего жалобы поступают из Великобритании, Бельгии, Нидерландов и США", – говорится в сообщении.

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По данным Downdetector, основная часть пользователей (88%) жалуется на проблемы с отправкой сообщений. Еще 11% не могут получать сообщения или обновлять данные.

Напомним, накануне пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

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Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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США сбой пользователи Snapchat

Источник: ТАСС

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