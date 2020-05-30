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Юзеры снова жалуются на сбой в Twitter: что произошло

30 мая, 02:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе сайта

В работе социальной сети Twitter снова наблюдается сбой в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сервиса микроблогов сообщают в Великобритании, США, Бразилии и на Филиппинах.

По информации сервиса, большая часть пользователей (39%) жалуются на сбои в работе сайта. Еще 37% сообщают о проблемах с приложением для Android, 13% — с приложением для iPhone и iPad.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп не исключает возможность закрытия сервиса микроблогов Twitter, но будет исходить из мнения юристов.

Также в Twitter ответили на новый указ Трампа о контроле над соцсетями.

Добавим, ранее Трамп пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

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США Twitter сбой пользователи Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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