Юзеры сообщают о сбое в работе платформы Office 365

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США

/ Фото: pexels.com

Сбой в работе платформы Office 365, которая является программным продуктом Microsoft, наблюдается в ночь на четверг в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Германии, Нидерландах, Великобритании и ряде других европейских стран.

Реклама

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу (около 69%), 22% сообщают о сложностях с авторизацией, еще порядка 8% заявили о сбоях в работе почтового клиента Outlook.

Напомним, накануне пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама