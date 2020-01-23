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Юзеры сообщают о сбое в работе сервисов Google: какие страны задело

23 января, 23:12

Проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail

/ Фото: Pexels

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира 23 января. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail.

Около 65% пожаловавшихся на проблемы пользователей основного сайта Google не могут войти в свою учетную запись, а у 34% не работает сам поисковый сервис. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики. Пользователи Gmail в основном испытывают сложности с входом в аккаунт.

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Жалобы на неполадки поступают от пользователей из США, стран Европы и Латинской Америки.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Напомним, что ранее Google Chrome получил принудительную темную тему. Также недавно Google Chrome получил очень полезную кнопку.

Добавим, что пользователи сообщили о сбое в работе системы Visa. По данным сервиса, пользователи испытывали проблемы с проведением платежа (83% сообщивших о неполадках), у 8% возникали трудности при работе с банкоматом, еще у 8% не работал сайт.

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США ЕС Google проблема сбой пользователи Латинская Америка

Источник: ТАСС

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