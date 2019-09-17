Юзеры сообщили о масштабном сбое в Google

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США и Австралии

/ Фото: Pexels

В ночь на вторник проблемы в работе американской поисковой системы Google начали наблюдаться в ряде стран.

Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Также сообщается о сбоях в работе Google на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию.

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По данным Downdetector, у 79% пользователей Google возникают проблемы с поиском, еще 20% сообщают о трудностях при попытке входа в свои аккаунты.

Напомним, ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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