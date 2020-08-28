Юзеры сообщили о сбое в Twitter: какие страны зацепило

Наиболее активно о неполадках сообщают в США

Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в пятницу в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, – пишет ТАСС.

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Наиболее активно о неполадках сообщают в США (сбои фиксируются практически во всех штатах), Мексике, Перу, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Польше и России.

По информации сервиса, большая часть пользователей (64%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 26% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% — с работой приложения для Android.

Ранее социальная сеть Twitter пометила еще одну запись президента США Дональда Трампа, как "содержащую недостоверные медицинские утверждения" после того, как глава государства заявил, что урны для голосования могут распространять коронавирус.

Спустя несколько часов Twitter пометил запись рамкой с предупреждением, что действия с сообщением Трампа будут ограничены. Запись Трампа можно просмотреть, однако соцсеть ограничила охват публикации.

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Кроме того администрация Twitter на 12 часов ограничила Дональду Трампу-младшему возможность размещать на своей странице твиты после того, как он нарушил запрет на распространение ложной и потенциально вредной информации о новом коронавирусе.

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