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Юзеры жалуются на сбой в работе "Википедии"

27 июня, 04:39

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии

Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 08:38 по времени Восточного побережья США", — сказано на сайте сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег википедия, проблема, сбой

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Источник:

ТАСС

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