Юзеры жалуются на сбой в Twitter: какие страны зацепило

Сбой в работе социальной сети Twitterнаблюдается в ночь на 11 марта в ряде стран мира.
Об этом следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, Франции, Великобритании, России.
По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (67%). Еще 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.
Ранее персонал компании Twitter по всему миру попросили работать из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом говорилось в блоге главы отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи.
"Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если они могут.. Наша цель – снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира", – заявила Кристи.
При этом работа по дому будет обязательной для сотрудников в офисах компании в Южной Корее, Гонконге и Японии, где распространение коронавируса происходит особенно быстро.
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