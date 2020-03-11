Юзеры жалуются на сбой в Twitter: какие страны зацепило

Сбой в работе социальной сети Twitterнаблюдается в ночь на 11 марта в ряде стран мира.

Об этом следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, Франции, Великобритании, России.

Реклама

По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (67%). Еще 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.

В тренде Число погибших от нового коронавируса снова возросло: масштабы шокируют

Ранее персонал компании Twitter по всему миру попросили работать из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом говорилось в блоге главы отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи.

"Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если они могут.. Наша цель – снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира", – заявила Кристи.

При этом работа по дому будет обязательной для сотрудников в офисах компании в Южной Корее, Гонконге и Японии, где распространение коронавируса происходит особенно быстро.

Видео: СНБО

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама