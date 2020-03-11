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Юзеры жалуются на сбой в Twitter: какие страны зацепило

11 марта, 04:02

Елена Кузьмич

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля

Сбой в работе социальной сети Twitterнаблюдается в ночь на 11 марта в ряде стран мира.

Об этом следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, Франции, Великобритании, России.

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По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (67%). Еще 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.

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Ранее персонал компании Twitter по всему миру попросили работать из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом говорилось в блоге главы отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи.

"Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если они могут.. Наша цель – снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира", – заявила Кристи.

При этом работа по дому будет обязательной для сотрудников в офисах компании в Южной Корее, Гонконге и Японии, где распространение коронавируса происходит особенно быстро.

Видео: СНБО

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Twitter сбой пользователи

Источник: ТАСС

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