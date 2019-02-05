Южная Корея согласилась на финансовые требования США по войскам
Сеул согласился повысить расходы на содержание американских войск на территории Южной Кореи
Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на два источника в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
По их данным, срок действия этой договоренности ограничен одним годом. Затем стороны могут продлить его еще на один год, уточнили источники телекомпании.
Как информировал в понедельник телеканал KBS со ссылкой на дипломатический источник, именно США пошли на уступки в вопросе оплаты содержания американских войск. Ранее американская сторона требовала от Южной Кореи до 1,2 млрд долларов, при этом в прошлом году взнос Сеула составил 860 млн долларов.
Между тем в вопросе срока действия соглашения Южная Корея пошла навстречу США, которые настаивают на сокращении срока действия соглашения с пяти лет до одного года.
К настоящему времени Сеул и Вашингтон провели десять раундов рабочих переговоров по соглашению. Главный спорный момент заключается в сумме расходов южнокорейской стороны и сроках действия соглашения.
Ранее также сообщалось, что США и Южная Корея уменьшат масштаб совместных учений.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Южная Корея согласилась на финансовые требования США по войскам". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее предлагают поднять пенсионный возраст до 70 лет
Повышение пенсионного возраста должно обеспечить прирост трудоспособного населения