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Южная Корея согласилась на финансовые требования США по войскам

Сегодня, 02:23

Сеул согласился повысить расходы на содержание американских войск на территории Южной Кореи

Фото: AFP
Южная Корея согласилась на финансовые требования США по войскам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c6/962/5c46c6962cd26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c6/962/5c46c6962cd26.jpg США Сеул согласился повысить расходы на содержание американских войск на территории Южной Кореи

Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на два источника в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

По их данным, срок действия этой договоренности ограничен одним годом. Затем стороны могут продлить его еще на один год, уточнили источники телекомпании.

Как информировал в понедельник телеканал KBS со ссылкой на дипломатический источник, именно США пошли на уступки в вопросе оплаты содержания американских войск. Ранее американская сторона требовала от Южной Кореи до 1,2 млрд долларов, при этом в прошлом году взнос Сеула составил 860 млн долларов.

Между тем в вопросе срока действия соглашения Южная Корея пошла навстречу США, которые настаивают на сокращении срока действия соглашения с пяти лет до одного года.

К настоящему времени Сеул и Вашингтон провели десять раундов рабочих переговоров по соглашению. Главный спорный момент заключается в сумме расходов южнокорейской стороны и сроках действия соглашения.

Ранее также сообщалось, что США и Южная Корея уменьшат масштаб совместных учений.

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Тег США, военные, Южная Корея

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ТАСС

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