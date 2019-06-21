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За 10 минут до войны: Трамп рассказал о предотвращенном ударе по Ирану

21 июня, 18:36

США едва не нанесли удар по трем военным объектам в Иране

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно был готов отдать приказ о нанесении точечных ударов по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника-разведчика ВМС США над Ормузским проливом.

Как утверждает хозяин Белого дома, операцию была отменена в последний момент из-за несоразмерности ответа – атака сулила гибелью полутора сотен человек.

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"В понедельник они сбили беспилотник над международными водами. Мы были готовы нанести ответ по трем различным объектам. Но, когда я спросил, сколько человек погибнет, ответ генерала был: „150 человек, сэр". За 10 минут до удара я его остановил: непропорционально уничтожению беспилотника", — пишет Трамп на своей странице в Twitter.

Президент также напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана, не став уточнять, какие именно санкции он имеет в виду.

"Я не спешу, наши вооруженные силы перестроены и готовы действовать, совершенно не имеют равных себе в мире. Санкции „кусаются", и прошлым вечером были введены новые", — добавил Трамп.

Напоследок президент заверил в том, что он не позволит Ирану заполучить ядерное оружие.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, война, Трамп, беспилотник, ближний восток, армия США

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