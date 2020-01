За 100 секунд до апокалипсиса: часы Cудного дня перевели вперед

Из-за политики ведущих стран мира в Вашингтоне перевели Часы Судного дня.

Церемония состоялась 23 января – ее провели бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, экс-губернатор штата Калифорния Джерри Браун и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.

Условные "стрелки" часов сдвинулись впервые за два года – в прошлом году они остались неподвижны. Их перевели на 20 секунд вперед, и теперь они показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи" – условной точки невозврата перед ядерной войной, до которой осталось 100 секунд.

Об этом сообщила на пресс-конференции Рейчел Бронсон – глава американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists, на обложке которого часы впервые появились в 1947 году.

"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами. Сегодня мы не испытываем оптимизма. 100 секунд до полуночи, мы хотим показать, как близок мир к катастрофе в секундах – ни в часах и даже ни в минутах", – сказала она.

Причиной для перевода часов стала ситуация между выходом США и Россией, а также положения ряда международных договоров: Парижского климатического соглашения, иранской ядерной сделки и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При принятии решения о переводе стрелок издатели журнала, а также его Совет попечителей, в который входят 15 лауреатов Нобелевской премии, руководствуются несколькими факторами: ядерными угрозами, в том числе возможностью проведения теракта с использованием атомного оружия, наличием подвижек в переговорах по ядерному разоружению и нераспространению, положением дел в мирной атомной энергетике. В январе 2007 года было принято решение о том, что будет учитываться и опасность, которую представляет для людей изменение климата планеты.

