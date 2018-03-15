"За этим стоят россияне": Трамп сделал четкое заявление по отравлению Скрипаля

Вашингтон очень серьезно относится к случившемуся в Великобритании, сказал президент США

К отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании причастны россияне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Выглядит точно так, что за этим стоят россияне, и мы относимся к этому очень серьезно", – сказал Трамп.

Напомним, сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет о работавшем на британскую разведку экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Британский премьер Тереза Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля. Также Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

Однако никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

Великобритания уже предприняла ряд ответных мер, в частности, из страны будут высланы 23 российских дипломата.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.