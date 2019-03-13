За Крым и Донбасс: Россию внесли в список стран-нарушителей прав человека
"Почетные" места в списке Россия разделила с Ираном, Афганистаном и Пакистаном
Россия является одним из лидеров среди стран-нарушителей прав человека, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США, который был опубликован 13 марта.
В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в этот антирейтинг РФ вошла, благодаря "серьезным" нарушениям прав человека в оккупированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Кроме того, на территории самой России совершаются беззаконные убийства членов ЛГБТ-сообщества в Чечне, бесследно исчезают людей, производятся несправедливые аресты и "жестокие репрессии" в отношении свободы слова и СМИ.
В отчете отмечается, что Россия играет "значительную военную роль в вооруженном конфликте на востоке Украины".
В связи со смертными казнями за преступления, не являющиеся серьезными по международным стандартам, а также пытки и исчезновения инакомыслящих в список также попал Иран.
А вот Афганистан и Пакистан включили в рейтинг из-за пыток, произвольных арестов и задержаний, внесудебных убийств, а также ограничений свободы слова, прессы и интернета.
Напомним, что в сентябре Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине озвучила ряд нарушений Россией международного права в оккупированном Крыму.
Мы также писали, что Европейский суд по правам человека одобрил массовый иск родственников жителей Чечни, которые стали жертвами похищений и пыток в 2001-2005 годах, то есть во время Второй чеченской войны.
Кроме того, сообщалось, что третий комитет Генеральной ассамблеи ООН утвердил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)", в которой осудил политически мотивированные преследования граждан Украины и призвал освободить всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном полуострове и в РФ.
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