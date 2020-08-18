За самолетом Трампа следил беспилотник: ВВС проверят информацию

Журналист на борту во время посадки заметил поблизости беспилотник

ВВС США проверяют информацию о беспилотнике, якобы пролетевшем рядом с президентским самолетом, когда тот совершал посадку на авиабазе Эндрюс, расположенной в окрестностях Вашингтона. Об этом сообщило Reuters.

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Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на самолете Air Force One возвращался в американскую столицу из штата Нью-Джерси. Один из находившихся на борту журналистов во время посадки заметил поблизости "объект, похожий на беспилотник".

По информации агентства, американские военные заявили, что они "в курсе этого сообщения". "Вопрос изучается", — добавили они, подчеркнув, что "борт номер один" в тот день благополучно приземлился.

Напомним, что это не первый инцидент с Трампом. Ранее подростки с АК-47 вломились в его поместье.

В ноябре 2019 года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Инцидент имел место в конце марта 2019 года. Китаянка Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба.

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Напомним, ранее в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

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