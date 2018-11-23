Забавное видео: девочка-подросток узнала, что мы живем не внутри Земли, а на ее поверхности

В твиттере ролик меньше чем за неделю посмотрели почти девять миллионов раз

Пользовательница твиттера под ником SydSyd прославила свою сестру-подростка с помощью забавного видео, где та впервые узнает, что человечество живет не внутри Земли, а на ее поверхности. Девочка так искренне удивляется открытию, что ее папу это подвергает в некоторое возмущение. И родитель решает просветить дочурку. Правда, все идет немного не так, как он рассчитывал.

SydSyd опубликовала в твиттере видео, где она вместе с отцом впервые открывает сестре глаза на реальность. И девочке крайне тяжело отказаться от своей странной теории.

"Я думала, что мы живем внутри! — кричит подросток. — О. Мой. Бог. Все это время я думала, что мы живём внутри Земли".

Выражение ее лица просто бесценно.

Отцу, который невольно стал свидетелем открытия дочки, ее познания (вернее, их отсутствие) явно не по душе.

"Ты изучаешь [в школе] науку? — спрашивает мужчина с сильным акцентом, которому, в отличие от второй дочки, ситуация смешной не кажется".

Но у подростка в запасе есть серьезный аргумент.

"Они [учителя] никогда не говорили мне, что мы живём на поверхности! "— сердито отвечает девочка.

В другой части ролика сестра спрашивала, как она себе представляла небо при условии, что мы все живем внутри Земли. Подросток, судя по всему, думала, что небо — это просто верхний слой планеты.

Затем видео снова меняется, и теперь уже папа объясняет дочке, как выглядит Земля, показывая на пальцах полет воздушного судна. Но самый разгоряченный спор возникает, когда семья пытается выяснить, находится ли небо снаружи Земли или все-таки является его оболочкой.

В твиттере ролик меньше чем за неделю посмотрели почти девять миллионов раз.

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