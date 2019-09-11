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Забавное видео: в зоопарке Вашингтона состоялся "пятнистый" дебют

11 сентября, 21:03

Детенышей редкостного дымчатого леопарда впервые показали публике

В зоопарке Вашингтона впервые представили публика пару детенышей редкостных дымчатых леопардов. Дикие кошки – девочка и мальчик – родились в зверинце в конце весны: Джиллиан появилась на свет в марте, а Пайтун – через месяц, в конце апреля.

И, хотя родители у малышей разные, парочка почти неразлучна. Работники зоопарка говорят, что юные леопарды чрезвычайно пытливы и быстро развиваются.

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Публике котят показали на небольшое время, но, когда дымчатые красавцы привыкнут к новому вольеру, будут выходить "в люди" почаще.

Добавим, что недавно в сети появилось видео о том, как в Южной Африке дикий кабан спасся от голодных леопардов благодаря счастливому стечению обстоятельств, сумев буквально столкнуть лбами хищников.

Напомним, ранее мы писали о том, как дикий кабан устроил переполох в больнице и укусил уборщицу. Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу. Кабан ворвался внутрь больницы и начал хаотично бегать по палатам и коридорам. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула.

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США Вашингтон леопард зоопарк

Источник: Сегодня

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