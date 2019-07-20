Задержание британских танкеров: США усиливают защиту судоходства

Операция направлена на снижение напряженности по всему Аравийскому заливу

Фото: marinetraffic.com

Центральное командование вооруженных сил США разрабатывает международную военную операцию "Страж" для обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Такие меры приняли на фоне задержания Ираном двух британских танкеров. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В документе уточняется, что операция направлена на обеспечение стабильности на море и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу.

Напомним, оператор британского танкера Stena Impero подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив, об этом говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу. Его экипаж состоит из 23 человек. Потом президент США Дональд Трамп заявил о задержании двух танкеров иранскими военными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана , который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке, заявил журналистам, что Тегеран не обладает информацией о сбитом Соединенными Штатами беспилотнике .

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание британских танкеров: США усиливают защиту судоходства". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"