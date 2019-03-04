Задержание оккупантами архиепископа Климента: появилась резкая реакция США

Вашингтон призвал Россию уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму

Архиепископ Климент. Фото: facebook.com/emil.kurbedinov.

Задержание оккупантами архиепископа Климента: появилась резкая реакция США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bfa/c48/5c7bfac48e98c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bfa/c48/5c7bfac48e98c.jpg 2019-03-04T18:07:15+02:00 США Вашингтон призвал Россию уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму

Несмотря на то, что архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент был освобожден после задержания в оккупированном Симферополе, произошедшее является преследованием по религиозному признаку и поэтому недопустимо.

Об этом 4 марта, на следующий день после инцидента, заявили в посольстве США в Украине.

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"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим", – гласит коммюнике, опубликованное в Twitter дипмиссии.

Американские дипломаты призвали Россию "уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму".

Напомним, что российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба.

Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.

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