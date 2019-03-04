Задержание оккупантами архиепископа Климента: появилась резкая реакция США
Вашингтон призвал Россию уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму
Несмотря на то, что архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент был освобожден после задержания в оккупированном Симферополе, произошедшее является преследованием по религиозному признаку и поэтому недопустимо.
Об этом 4 марта, на следующий день после инцидента, заявили в посольстве США в Украине.
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"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим", – гласит коммюнике, опубликованное в Twitter дипмиссии.
Американские дипломаты призвали Россию "уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму".
Напомним, что российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба.
Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.
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