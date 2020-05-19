Загадочный синдром у детей связан с COVID-19: ученые подтвердили опасения

Всего в штате Нью-Йорк синдром был зафиксирован у 145 детей

Проведя дополнительное исследование, Центр по контролю и профилактике заболеваний США официально подтвердил связь нового загадочного воспалительного синдрома, выявленного у многих детей по всей стране, и коронавируса.

"Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100 процентов. Воспалительный синдром выявлен у 145 детей в Нью-Йорке, из них у 67 нашли COVID-19 или антитела", - сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в своем Twitter.

Также Блазио отметил и новые симптомы болезни. Кроме множественных воспалений, жара, рвоты, сыпи и болей в животе, отмечают изменения в эмоциональном поведении детей, опухшие конечности, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, потрескавшиеся губы и покрасневший язык.

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Отметим, что кроме Нью-Йорка подобные симптомы у восьми детей заметили врачи в штате Нью-Джерси. А в Европе медики сразу в пяти странах – Великобритании, Франции, Италии, Испании и Швейцарии – заявили о наблюдении этого синдрома.

Уже известно, что в Европе два ребенка умерли и еще у минимум 230 детей обнаружили новый синдром.

Напомним, исследователи из университета в провинции Чжэ Цзян утверждают – COVID-19 мутировал в 33 различные штамма, причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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