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Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега: фото

2 сентября, 20:29

Представитель службы пожарной охраны отметил, что судно выгорело до ватерлинии

Прогулочное судно Conception, на борту которого в понедельник вспыхнул пожар, затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на представителей Береговой охраны США.

Глубина в районе инцидента составляет около 20 метров, отметила телекомпания. Сейчас только носовая часть судна выступает из воды.

Судно Conception. Фото: twitter.com/KTLA

Судно Conception. Фото: twitter.com/KTLA

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Представитель службы пожарной охраны округа Санта-Барбара (штат Калифорния) Майк Элиасон отметил, что судно выгорело до ватерлинии.

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Фото: "Сегодня"

По данным спасательных служб, на борту судна находились 39 человек, пятеро спасены, остальные считаются пропавшими без вести. Си-эн-эн со ссылкой на представителя спасательной службы округа Вентура (штат Калифорния) Билла Нэша сообщила, что в результате инцидента имеется большое число жертв, однако точных цифр не привела.

Ранее представитель Береговой охраны США Аарон Бемис сообщил, что спасатели пока не смогли проникнуть во внутренние помещения судна, где находились 34 пассажира.

Пожар вспыхнул на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. Судно использовалось по время плавания с аквалангом и для морской рыбалки.

Напомним, у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семерых членов экипажа удалось спасти.

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судно

Источники: Сегодня , ТАСС

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