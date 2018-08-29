Закупка систем ПВО у США: Госдеп прокомментировал заявление Чалого

Сегодня, 23:41

В ведомстве отметили, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя

Госдеп США. Фото из открытых источников
Госдеп США. Фото из открытых источников

Государственный департамент США прокомментировал заявление посла Украины в США Валерия Чалого относительно заинтересованности властей Украины в приобретении американских систем ПВО.

Комментарий предоставлен украинской службе "Голоса Америки".

"В соответствии с официальной политикой Государственного департамента, мы не комментируем потенциальные сделки по продаже или передаче оружия и соглашения, которые находятся на стадии согласования – до того, как по ним будет официально проинформирован Конгресс США", – ответили в Госдепе.

В Государственном департаменте США также заявили, что США ранее предоставили Украине новейшие оборонные технологии в пределах усилий, призванных помочь Украине построить ее защиту в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет и территориальную целостность и сдержать дальнейшее агрессию.

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"Как мы всегда заявляли, Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя. Данная помощь включает в себя вооружение и амуницию и является оборонной по своей сути. США поддерживают Минские соглашения как путь вперед в восточной Украине. Решение этого конфликта должно быть дипломатическим," – также заявили в Государственном департаменте США.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что его слова о закупке систем ПВО у США неправильно поняли. Украина ведет работу, направленную на закупку у Вашингтона систем противовоздушной обороны, но "эта информация является закрытой".

Перед тем в эфире "Радио НВ" Валерий Чалый отметил, что Украина подала запрос в США о закупке систем противовоздушной обороны стоимостью 750 млн долларов за единицу. Он отметил, что Украина планирует при необходимости купить минимум три такие комплекса для украинской армии.
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