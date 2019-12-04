Заместитель госсекретаря США опроверг теорию об "украинском вмешательстве" в выборы

Российское вмешательство в выборы, по мнению Гейла, не было фальсификацией

Дэвид Гейл / Фото: Facebook

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл опроверг теорию о том, что в американские выборы в 2016 году вмешивалась Украина, а не Россия.

В частности, когда сенатор-демократ Роберт Менендес спросил Гейла, есть ли у него доказательства украинского вмешательства. Дипломат ответил отрицательно. Кроме того, по его мнению, российское вмешательство в выборы не было "фальсификацией".

"Так, по оценкам разведывательного сообщества, российский президент Владимир Путин распорядился вести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на наши президентские выборы", – сказал Гейл, выступая в сенатском Комитете по международным отношениям.

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Гейл отметил, что у него нет оснований сомневаться в достоверности показаний бывшей сотрудницы Совета по национальной безопасности Фионы Хилл, которая сказала, что теория об украинском вмешательства – пропаганда, распространяемая Россией.

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Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

Напомним, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательствев выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

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