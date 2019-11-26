Заместитель руководителя аппарата Белого дома уходит в отставку: названа причина

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Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэниел Уолш покидает свой пост. Об этом сообщила газета Washington Post.

"Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честью. Он принял (предложение – ред.) о прекрасной работе в частном секторе, как и почти все мои люди, развившие свои навыки в Белом доме", — заявил Трамп.

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Газета отмечает, что государственным служащим Уолш был на протяжении 28 лет, а после отставки он планирует уйти в частный сектор. В круг обязанностей Уолша входила организация зарубежных поездок представителей вашингтонской администрации, принятие решений об использовании правительственных ресурсов помощниками президента.

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Ранее мы сообщали, что министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что намерен вскоре уйти в отставку. Информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Добавим, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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