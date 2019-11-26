Заместитель руководителя аппарата Белого дома уходит в отставку: названа причина

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэниел Уолш покидает свой пост. Об этом сообщила газета Washington Post.
"Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честью. Он принял (предложение – ред.) о прекрасной работе в частном секторе, как и почти все мои люди, развившие свои навыки в Белом доме", — заявил Трамп.
Газета отмечает, что государственным служащим Уолш был на протяжении 28 лет, а после отставки он планирует уйти в частный сектор. В круг обязанностей Уолша входила организация зарубежных поездок представителей вашингтонской администрации, принятие решений об использовании правительственных ресурсов помощниками президента.
Ранее мы сообщали, что министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что намерен вскоре уйти в отставку. Информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.
Добавим, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.
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